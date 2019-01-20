GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2019

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valilikler ile belediyeleri ziyaret edecek, MTA Elazığ Merkez Cipköy Jeotermal Kaynak açılışına katılacak ve AK Parti Elazığ İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/16.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları tamamlanacak.

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