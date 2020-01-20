GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2020

(Balıkesir/19.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Galatasaray-BOTAŞ karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası PTT-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/19.00)

5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo müsabakaları Melbourne kentinde başlayacak.

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