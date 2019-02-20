GÜNDEM ÖZETİ / 20 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1. Yaşlılık Şurası"na katılacak, Bangladeş, Katar, Kuzey Makedonya, Türkmenistan, Bulgaristan ve KKTC'den bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek "Dünyada Yaşlı Dostu Politikalar" oturumunun başkanlığını yapacak.

(Ankara/12.30/14.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, nohut tohumu ve bez torba dağıtımına, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ve Şahinbey Belediyesi Mavi Kent Parkı açılışlarına katılacak, atık ayrıştırma ileri biyolojik arıtma tesisi ile şehit yakınları ve gaziler için yapılan konutlarda incelemede bulunacak, esnafı ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.30-17.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak.

- Soylu ayrıca, Macaristan, Sırbistan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Afganistan'dan bakanlar ve Uluslararası Göç Politikaları Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüşecek.