GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Trieste/18.00)

2- Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, İsrail'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5-8'incilik klasman maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/16.30)

3- 19 Yaş Kadın Hentbol Milli Takımı, Litvanya'daki Avrupa Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarının yarı finalinde İsviçre ile karşılaşacak.

(Klaipeda/19.00)

4- Fransa Bisiklet Turu, Tarbes-Tourmalet arasındaki 14. etap yarışıyla devam ediyor.

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