GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Kurban Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kılacak.
(İstanbul/07.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar başlayacak.
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