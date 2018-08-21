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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 00:11 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kılacak.

(İstanbul/07.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar başlayacak.

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21 AĞUSTOS 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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