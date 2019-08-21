GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2019

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara/10.30)

2- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yunanistan temsilcisi AEK ile 22 Ağustos Perşembe günü oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçı öncesi müsabakanın yapılacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Bordo-mavili takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Atina/17.30/18.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

4- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa'da sona erecek.

(Bursa/15.20)

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