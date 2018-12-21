GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2018

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, atıksu arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirecek, Karakoyun Kentsel Dönüşüm Alanı, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Millet Bahçesi GAP Vadisi 3. Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısına katılacak, mevkidaşı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Marsa Türk Askeri Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİM Ödül Töreni ile Necip Fazıl Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Buz Pateni Tesisi'nin açılışına ve Atatürk Öğrenci Yurdu'nda düzenlenecek Mevlid-i Nebi programına katılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/19.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi Khimki ile deplasmanda karşılaşacak.

(Moskova/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

(Denizli/19.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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