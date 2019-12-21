GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü desteği ile düzenlediği "Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri Sempozyumu" ve Makedonya Türklerinin milli bayramı "Türkçe Eğitim Günü" kutlamalarına katılacak. (Üsküp) 2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakırköy Hilton Otel'de düzenlenen "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması"na iştirak edecek. (İstanbul/10.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile "Necip Fazıl Ödülleri 2019" törenine katılacak. (İstanbul/14.00/19.00) 2- TBMM Genel Kurulunda, güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. (TBMM/12.00) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Zirvesi'ne katılacak. (Zonguldak/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Trablus) 2- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor. (Ankara) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"na katılacak. (Antalya/20.00) 2- İbn Haldun Üniversitesince İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" sona erecek. (İstanbul/16.00) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Süper Lig'de 16. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (Malatya/15.00/İstanbul/17.30/İzmir/20.00) 2- TFF 1. Lig'de 16. hafta Hatayspor-Adanaspor, Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Akhisarspor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek.