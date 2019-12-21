GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü desteği ile düzenlediği "Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri Sempozyumu" ve Makedonya Türklerinin milli bayramı "Türkçe Eğitim Günü" kutlamalarına katılacak. (Üsküp) 2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakırköy Hilton Otel'de düzenlenen "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması"na iştirak edecek. (İstanbul/10.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile "Necip Fazıl Ödülleri 2019" törenine katılacak. (İstanbul/14.00/19.00) 2- TBMM Genel Kurulunda, güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. (TBMM/12.00) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Zirvesi'ne katılacak. (Zonguldak/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Trablus) 2- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor. (Ankara) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"na katılacak. (Antalya/20.00) 2- İbn Haldun Üniversitesince İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" sona erecek. (İstanbul/16.00) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Süper Lig'de 16. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (Malatya/15.00/İstanbul/17.30/İzmir/20.00) 2- TFF 1. Lig'de 16. hafta Hatayspor-Adanaspor, Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Akhisarspor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/Eskişehir/16.30/Manisa/19.00) 3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek. Organizasyonda İngiltere'nin Liverpool ile Brezilya'nın Flamengo takımları şampiyonluk, Meksika'nın Monterrey ile Suudi Arabistan'ın El Hilal ekipleri de üçüncülük için sahaya çıkacak. (Doha/20.30/17.30) 4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta Bahçeşehir Koleji-Sigortam.net İTÜ Basket, Galatasaray Doğa Sigorta-Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Sigorta müsabakalarıyla başlayacak. (İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30) 5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat, BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak. (Ankara/14.00/16.00/Samsun/Hatay/14.00/Kocaeli/18.00) 6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.