GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ekim 2018

- Şampiyonanın ikinci gününde serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 61, 74, 86 ve 125 kilolarda da repesaj ve finaller yapılacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapılacak.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak.

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/21.10)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya'da gerçekleştirilecek.

(Motegi/08.00)

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