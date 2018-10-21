GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da dünkü milletvekili seçimlerinde aksaklıkların yaşandığı bölgelerde oy verme işlemi bugün devam edecek.
(Kabil)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Suudi Arabistan makamlarınca, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda "arbede" sonucunda öldüğünün açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
- Şampiyonanın ikinci gününde serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 61, 74, 86 ve 125 kilolarda da repesaj ve finaller yapılacak.
(Budapeşte/11.30/18.45/20.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor ve Göztepe-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.30/Ankara/Antalya/16.00/İzmir/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftaya Hatayspor-Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor-Altay ve İstanbulspor-Giresunspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Hatay/14.00/Karabük/16.30/İstanbul/19.30)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Banvit-Anadolu Efes ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek
(İstanbul/15.15/Balıkesir/17.30/İstanbul/20.00)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.00/Hatay/17.30)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftası Halkbank-Fenerbahçe, Maliye Piyango-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/14.00/16.30/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/Manisa/15.00)
7- Hentbolda Kadınlar EHF Kupası 3. tur rövanş maçlarında Muratpaşa Belediyespor, İsveç'in H 65 Höörs, Kastamonu Belediyespor da Romanya'nın SCM Ramnicu Valcea takımını konuk edecek.
(Antalya/15.00/Kastamonu/17.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapılacak.
9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak.
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı ABD Grand Prix'si koşulacak.
(Austin/21.10)
11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya'da gerçekleştirilecek.
(Motegi/08.00)
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