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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da dünkü milletvekili seçimlerinde aksaklıkların yaşandığı bölgelerde oy verme işlemi bugün devam edecek.

(Kabil)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Suudi Arabistan makamlarınca, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda "arbede" sonucunda öldüğünün açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 61, 74, 86 ve 125 kilolarda da repesaj ve finaller yapılacak.

(Budapeşte/11.30/18.45/20.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor ve Göztepe-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/Ankara/Antalya/16.00/İzmir/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftaya Hatayspor-Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor-Altay ve İstanbulspor-Giresunspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Hatay/14.00/Karabük/16.30/İstanbul/19.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Banvit-Anadolu Efes ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek

(İstanbul/15.15/Balıkesir/17.30/İstanbul/20.00)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Hatay/17.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftası Halkbank-Fenerbahçe, Maliye Piyango-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/16.30/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/Manisa/15.00)

7- Hentbolda Kadınlar EHF Kupası 3. tur rövanş maçlarında Muratpaşa Belediyespor, İsveç'in H 65 Höörs, Kastamonu Belediyespor da Romanya'nın SCM Ramnicu Valcea takımını konuk edecek.

(Antalya/15.00/Kastamonu/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapılacak.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak.

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/21.10)

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Japonya'da gerçekleştirilecek.

(Motegi/08.00)

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