GÜNDEM ÖZETİ/ 21 Ekim 2019

(Ankara/10.00)

2- Süper Lig'de 8. haftanın son maçında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Konya/20.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında 22 Ekim Salı günü yapılacak A Grubu 3. hafta maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri, Real Madrid ise Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/20.30/21.00/18.15/19.00)

4- TFF 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Osmanlıspor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

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