GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak. (Bakü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek. (Gaziantep/09.00/12.00) 2- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü İmza Töreni"ne katılacak. (Ankara/11.00) 3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/14.00) 4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yeni Ekonomi Programı" ile ilgili basın açıklaması yapacak. (İstanbul/11.00) EKONOMİ 1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, Almanya'da mevkidaşlarıyla bir araya gelecek ve görüşme sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Berlin) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Banliyösü test sürüşlerini başlatacak, Maltepe Operasyonu Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. (İstanbul/09.30-11.15) 3- TÜİK, 2017 yılı sektörel enerji tüketim istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) 4- TOBB, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Yldiz Pollack-Beighle ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Paramaribo) 2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor. (İdlib) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) GÜNCEL 1- Kars'ın Kağızman ilçesinde geçen hafta sonu kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor. 2- FETÖ davaları - 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülecek.

(İstanbul/10.00) - Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, himmet toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek. (İstanbul/10.00) - Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30)

\ - FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- İstanbul Bilgi Üniversitesi "Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü", Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilecek toplantıyla açılacak. (İstanbul/17.00) 2- "Bir Nokta" dergisinin 200. sayısı dolayısıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek.