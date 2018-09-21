GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.
(Bakü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
(Gaziantep/09.00/12.00)
2- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yeni Ekonomi Programı" ile ilgili basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/11.00)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, Almanya'da mevkidaşlarıyla bir araya gelecek ve görüşme sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.
(Berlin)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Banliyösü test sürüşlerini başlatacak, Maltepe Operasyonu Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.30-11.15)
3- TÜİK, 2017 yılı sektörel enerji tüketim istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- TOBB, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Yldiz Pollack-Beighle ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Paramaribo)
2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Kars'ın Kağızman ilçesinde geçen hafta sonu kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor.
2- FETÖ davaları
- 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülecek.
(İstanbul/10.00)
- Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, himmet toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
\
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- İstanbul Bilgi Üniversitesi "Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü", Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilecek toplantıyla açılacak.
(İstanbul/17.00)
2- "Bir Nokta" dergisinin 200. sayısı dolayısıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek.
(İstanbul/19.00)
3- "La Casa De Papel" dizisinin jenerik müziğine hayat veren İspanyol caz müzisyeni Cecilia Krull, Salon İKSV'de sahne alacak.
(İstanbul/22.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Futbol Takımı'nı ziyaret edecek, Kaya Termal Oteli Kongre Merkezi'nde MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu toplantısına katılacak.
(İzmir/10.00/15.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın ilk maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.
(Erzurum/Bursa/20.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Altınordu-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Denizlispor müsabakalarıyla başlayacak.
(İzmir/Ankara/19.00)
4- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.
5- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde kızlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam ediyor.
6- Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası, İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'ndaki müsabakalarla başlayacak.
(İzmir/13.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü
Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!
ABD'den Çin'e yeni yaptırım
2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum