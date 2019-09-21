GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2019

- Şampiyonanın dokuzuncu gününde serbest stil 61, 79, 86 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 70, 74, 92 ve 125 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. 125 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

(Nur Sultan/08.00/13.45/15.00)

2- Süper Lig'de 5. haftaya Kasımpaşa-Antalyaspor, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00/20.00/Kayseri/17.30)

3- TFF 1. Lig'de 5. hafta Ümraniyespor-Boluspor, Altay-Keçiörengücü, Osmanlıspor-Altınordu, Adana Demirspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İstanbul/14.00/İzmir/Ankara/16.30/Adana/19.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na son 16 turunda 7 maçla devam edilecek.

5- Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçında Romanya ile karşılaşacak.

(Roma/12.30)

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.

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