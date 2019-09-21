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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile görüşecek.

(İstanbul/10.00-13.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti Dışilişkiler Başkanları Ege Bölge Toplantısı"na katılacak.

(İzmir/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK-TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalanması Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/ 9.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla "Baba Dostları Yemeği"nde bir araya gelecek.

(Manisa/ 19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

- Şampiyonanın dokuzuncu gününde serbest stil 61, 79, 86 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 70, 74, 92 ve 125 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. 125 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

(Nur Sultan/08.00/13.45/15.00)

2- Süper Lig'de 5. haftaya Kasımpaşa-Antalyaspor, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00/20.00/Kayseri/17.30)

3- TFF 1. Lig'de 5. hafta Ümraniyespor-Boluspor, Altay-Keçiörengücü, Osmanlıspor-Altınordu, Adana Demirspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İstanbul/14.00/İzmir/Ankara/16.30/Adana/19.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na son 16 turunda 7 maçla devam edilecek.

5- Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçında Romanya ile karşılaşacak.

(Roma/12.30)

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.

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