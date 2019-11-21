GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2019

- Genel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.45)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Arhavi Voleybol-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Artvin/17.00/İzmir/19.00)

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