HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Kasım 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Gelecek Zirvesi 3. Genel Kurulunda konuşacak, İzmir'de Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunun açılışına katılacak ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/İzmir/17.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, TED Erzurum Koleji temel atma törenine katılacak, Belediyeyi, Valiliği ve Tebriz Kapı Kültür Sanat Çarşısı'nı ziyaret edecek.

(Erzurum/11.00-17.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/13.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.

- TBMM İçişleri Komisyonunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mobil uygulama fuarı "Mobilefest İstanbul"a katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- TÜİK, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş organizasyonu ve çalışma zamanı düzenlemelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong)

2- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Bogota)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

(Antalya/20.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve eşi Ayşe Erdoğan'ın FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davaya Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Uşak/11.00)

3- Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği beraat kararını bozan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde sanıkların yargılanmalarına devam edilecek.

(Gaziantep/09.00)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.45)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Arhavi Voleybol-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Artvin/17.00/İzmir/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Türü tehlike altında olan vaşak ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulunduTürü tehlike altında olan vaşak ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu
Hırvatistan'da Avrupa Halk Partisi Genel Kurulu yapıldıHırvatistan'da Avrupa Halk Partisi Genel Kurulu yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
21 KASIM 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

Yine kadın cinayeti! Cezaevinden firar etti ve...

Yine kadın cinayeti! Cezaevinden firar etti ve...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdlib'e füzeli saldırı! Hastane ve çadırları hedef aldılar: Ölü ve yaralılar var

İdlib'e füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Hatay'da feci kaza! Araçlardan biri çarpışmanın şiddetiyle devrildi!

Çarpışmanın şiddetiyle devrildi! Feci kaza!

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.