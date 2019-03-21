GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP-İYİ Parti ortak mitingine katılacak.

(Kocaeli/14.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına ve "Okuma Yazma Seferberliği" programına katılacak.

(Gaziantep/11.30/14.30)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Okuma Yazma Seferberliği" programına katılacak.

(Gaziantep/14.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, merkez mahalle muhtarları, muhtar adayları ve kanaat önderleriyle ve Dilovası federasyonlar başkanları ile toplantıya katılacak, Dilovası STK, kanaat önderleri ve vatandaşlarla buluşma programına iştirak edecek.

(Kocaeli/11.15/13.00/15.00/15.45)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'nin Çivril ile Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek. Soylu İzmir'de Ege KARSİAD üyeleriyle yemekte bir araya gelecek.