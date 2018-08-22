HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.

- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

(Ankara)

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Van İl Başkanlığı bayramlaşma programına katılacak, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, Elazığ Şehir Hastanesi Yerleşkesinde incelemelerde bulunacak ve AK Parti Elazığ İl Başkanlığında bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Van/14.00/15.00/Elazığ/17.00/18.00)

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan'ın Partizan takımıyla 23 Ağustos Perşembe günü yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçıyla ilgili müsabakanın oynanacağı Partizan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, son çalışmasını aynı statta yapacak.

(Belgrad/20.30/21.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildiOtomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi
GÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandıGÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

İlginizi Çekebilir

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.