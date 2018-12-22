GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesinin açılış törenine katılacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Erzurum/14.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Edebiyatı Vakfında "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konferansına, Yedihilal Derneğinin 3. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/18.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Millet Bahçesi ile İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, TOKİ Kuzey Şehir Yol ve Köprü Konutları, Aydınlar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı ile Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm İstasyon Park ve Gaziray alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/12.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Tahir Siyala ile bir araya gelecek, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri ile görüşecek, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraj tarafından kabul edilecek.