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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesinin açılış törenine katılacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Erzurum/14.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Edebiyatı Vakfında "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konferansına, Yedihilal Derneğinin 3. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/18.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Millet Bahçesi ile İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, TOKİ Kuzey Şehir Yol ve Köprü Konutları, Aydınlar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı ile Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm İstasyon Park ve Gaziray alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/12.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Tahir Siyala ile bir araya gelecek, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri ile görüşecek, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraj tarafından kabul edilecek.

(Trablus)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Fransa'da sarı yeleklilerin ülke genelinde düzenleyeceği gösteriler takip edilecek.

(Paris)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin temel atma töreni, TÜGVA ve YediHilal olağan genel kurulları ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2018 Gala Gecesi'ne katılacak.

(İstanbul/12.00-20.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta MKE Ankaragücü-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 17. haftaya Tetiş Yapı Elazığspor-Altay, Ümraniyespor-Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Sivas/İstanbul/13.30/Gaziantep/16.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Banvit, Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol, BOTAŞ-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/Ankara/16.00/Kocaeli/17.00)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları yapılacak. Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA, Karayolları-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Halkbank, VakıfBank-Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Ankara/14.00/Aydın/15.00/İstanbul/17.00/Bursa/17.30/İstanbul/19.00)

7- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Bursa/15.00/Ankara/16.00)

8- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona erecek.

- Organizasyonun finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ayn, üçüncülük maçında ise Japonya'dan Kashima Antlers ile Arjantin'den River Plate karşı karşıya gelecek.

(Abu Dabi/19.30/16.30)

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22 ARALIK 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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