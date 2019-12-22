GÜNDEM ÖZETİ / 22 Aralık 2019

(Ankara/Erzurum/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Ankara/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Arhavi Voleybol ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

(Artvin/13.30)

6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.

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