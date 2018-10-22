GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Muhtarlar Günü münasebetiyle Parkmasal Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen öğle yemeğine iştirak edecek.
(Erzincan/11.00/13.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Litai Otel'de düzenlenecek Emek Çalıştayı'na katılacak, ardından partisinin genel merkezinde gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/09.30/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Konfederasyonunun 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/09.30)
2- TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genel Havacılık Terminali'nde düzenlenecek "Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi Tanıtımına" katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ürün Güvenliği Haftası" dolayısıyla KOSGEB'de düzenlenecek programa iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
3- TÜİK, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Afganistandaki milletvekili seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Kabil)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Irak'ta hükümet kurma çalışmaları takip ediliyor.
(Bağdat)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
2- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.30)
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.
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- Şampiyonanın üçüncü gününde serbest stil 70 ve 97, kadınlar 55 ve 59 kilolarda elemeler, serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.
(Budapeşte/11.30/17.45/19.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/20.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta Altınordu-Eskişehirspor, Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İzmir/Adana/19.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın son maçında Darüşşafaka Tekfen ile Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00)
5- TFF 3. Lig'de 9. haftanın son maçlarında 2. Grup'ta Karşıyaka-Osmaniyespor, 3. Grup'ta da Ankara Adliyespor-Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek.
(İzmir/15.00/Ankara/14.30)
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