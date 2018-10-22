GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ekim 2018

- Şampiyonanın üçüncü gününde serbest stil 70 ve 97, kadınlar 55 ve 59 kilolarda elemeler, serbest stil 57, 65, 79 ve 92 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Budapeşte/11.30/17.45/19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta Altınordu-Eskişehirspor, Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İzmir/Adana/19.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın son maçında Darüşşafaka Tekfen ile Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- TFF 3. Lig'de 9. haftanın son maçlarında 2. Grup'ta Karşıyaka-Osmaniyespor, 3. Grup'ta da Ankara Adliyespor-Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00/Ankara/14.30)

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