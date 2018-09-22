GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kadınlar Güçlensin Türkiye Büyüsün" temalı MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ahilik Haftası kapanış programına iştirak edecek.
(Kırşehir/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
-Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edilecek.
(Karakas)
2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilçe müftüleri ile toplantı yapacak, din görevlileri ile bir araya gelecek, Roman Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Edirne/08.00/10.30/13.45)
KÜLTÜR SANAT 1- 25. Adana Film Festivali'nin açılış töreni düzenlenecek.
(Adana/11.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup Elit Kadınlar Yarışı'nı başlatacak.
(Sakarya/09.30)
2- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde 4 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.
- Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
(Tenerife/16.00)
3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde serbest stil müsabakalarıyla sürüyor.
4- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kayserispor-Atiker Konyaspor, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.
(Malatya/13.30/Kayseri/16.00/Trabzon/19.00)
5- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-İstanbulspor, Ümraniyespor-Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor, Adanaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla devam edecek.
(Hatay/İstanbul/14.00/Elazığ/Adana/19.30)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.
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