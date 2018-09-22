HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kadınlar Güçlensin Türkiye Büyüsün" temalı MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ahilik Haftası kapanış programına iştirak edecek.

(Kırşehir/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

-Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edilecek.

(Karakas)

2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilçe müftüleri ile toplantı yapacak, din görevlileri ile bir araya gelecek, Roman Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Edirne/08.00/10.30/13.45)

KÜLTÜR SANAT 1- 25. Adana Film Festivali'nin açılış töreni düzenlenecek.

(Adana/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup Elit Kadınlar Yarışı'nı başlatacak.

(Sakarya/09.30)

2- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde 4 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.

- Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/16.00)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde serbest stil müsabakalarıyla sürüyor.

4- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kayserispor-Atiker Konyaspor, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Kayseri/16.00/Trabzon/19.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-İstanbulspor, Ümraniyespor-Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor, Adanaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla devam edecek.

(Hatay/İstanbul/14.00/Elazığ/Adana/19.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!
İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimliİstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2018

En Çok Okunan Haberler

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

İlginizi Çekebilir

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.