GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2018

GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilçe müftüleri ile toplantı yapacak, din görevlileri ile bir araya gelecek, Roman Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Adana/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup Elit Kadınlar Yarışı'nı başlatacak.

(Sakarya/09.30)

2- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde 4 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.

- Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/16.00)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde serbest stil müsabakalarıyla sürüyor.

4- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kayserispor-Atiker Konyaspor, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Kayseri/16.00/Trabzon/19.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-İstanbulspor, Ümraniyespor-Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor, Adanaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla devam edecek.

(Hatay/İstanbul/14.00/Elazığ/Adana/19.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.

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