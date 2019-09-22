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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) ziyaret edecek.

- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival sona erecek.

(İstanbul/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılacak.

(Ankara/12.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı; Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda, Fransa'nın Nantes kentindeki son 16 turu maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Nantes/18.00)

3- Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

(Roma/18.30)

4- Süper Lig'de 5. haftaya Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/14.00/Ankara/16.30/Malatya/19.00)

5- TFF 1. Lig'de 5. hafta Giresunspor-Fatih Karagümrük, Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor, Akhisarspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Giresun/14.00/Eskişehir/16.30/Manisa/19.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Aygaz ile Beykoz Belediyespor, Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.

(Marina Bay/15.10)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Alcaniz/14.00)

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22 EYLÜL 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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