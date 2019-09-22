GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2019

(Rize/14.00/Ankara/16.30/Malatya/19.00)

5- TFF 1. Lig'de 5. hafta Giresunspor-Fatih Karagümrük, Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor, Akhisarspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Giresun/14.00/Eskişehir/16.30/Manisa/19.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Aygaz ile Beykoz Belediyespor, Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.

(Marina Bay/15.10)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Alcaniz/14.00)

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