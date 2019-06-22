GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küçükçekmece'de Rumeli Kültür Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu-Sen İstanbul Buluşması’na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Göztepe, Fatih ve Demirkapı mahalleleri ile Bahçelievler'de Kartaltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak.

(İstanbul/11.00-15.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de Trabzonlu iş insanları ve kanaat önderleri ile kahvaltıda buluşacak, sahil boyunda kafeterya ziyareti yapacak, çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet edecek, Bağcılar'da İSTOÇ'u ve Kadıköy'de Karadenizli Sporcular Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve meydana gelen sellere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.