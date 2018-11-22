GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2018

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.30)

- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

4- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında iki Türk ekibi Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes, Volkswagen Arena'da karşılaşacak, Fenerbahçe ise İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak.

(İstanbul/20.15/Tel Aviv/22.05)

2- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında VakıfBank, Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

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