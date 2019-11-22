GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kırgızistan Başbakanı Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, Türkiye-Kırgızistan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/15.00) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da düzenlenen 2. Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katılacak. (İstanbul/15.00) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. (İzmir/11.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip'te fabrika açılışı ile Reşit Mehmet-Lütfiye Yılmaz Semt Polikliniği ve Mehmet Özcan Aile Sağlığı Merkezi açılışlarını gerçekleştirecek, Barem Gaziantep Tesisi açılışını yapacak, araç teslim törenine katılacak. (Gaziantep/10.00-15.30) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, alan incelemelerinde bulunacak, STK temsilcileri ile toplantı yapacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. (Sinop/10.30-17.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi Tanıtım Programı'na iştirak edecek. (İstanbul/10.30) 4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans verecek, Kestane Mahalle Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Valiliği, Büyükşehir ile Altınordu Belediyesini, Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek. (Ordu/10.30-18.40) 5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülecek. (TBMM/10.00) EKONOMİ 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katılacak. (Kranj/12.00) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- TÜİK, 2018 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong) 2- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler izlenecek. (Bogota) 3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Ankara) 4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor. (Bağdat) 5- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısının Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 dosyadan dolayı dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.30) 2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda karşılaşacak. (Lyon/22.45) 3- TFF 1. Lig'de 12. hafta Adanaspor-Giresunspor müsabakasıyla başlayacak.