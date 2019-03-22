GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Kartal Hukuk Sempozyumu"na, Tekirdağ Çerkezköy'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantıya, Esnaf ve Sanatkarlar Odasında akşam yemeğine katılacak. (İstanbul/10.00/Tekirdağ/18.00/19.30) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşacak, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Olağan Kongresi'ne katılacak. (Ordu/10.00/Giresun/14.00/14.30) 3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/09.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziray test sürüşüne katılacak, STK temsilcileri ile bir araya gelecek, bazı mahalle ziyaretlerinde bulunacak. (Gaziantep/11.00-22.00) 2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurs öğrencileri ve usta öğreticiler ile bir araya gelecek, sergi gezecek, ziyaretlerde bulunacak, Samsun İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Programı'na iştirak edecek; engelliler, şehit aileleri ve gaziler ile akşam yemeğinde buluşacak.

(Samsun/10.00-20.30) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül, Ayaş ve Yenimahalle ile Nevşehir'de vatandaşlara hitap edecek. (Ankara/11.00/13.30/16.30-Nevşehir/19.00) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Ticaret Odasında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile görüşecek, İstanbul'da Güven Hastanesi Down Sendromlular Sertifika Töreni'ne katılacak. (Muğla/10.00/İstanbul/19.00) 5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Mustafa Mutlu Kütüphanesi açılışına katılacak, önceki dönem teşkilat mensuplarıyla toplantıda bir araya gelecek. (İstanbul/18.00/19.30) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsasında toplantıya katılacak, Gölmarmara Belediyesini ve bazı mahalleleri ziyaret edecek. (Manisa/11.00-17.30) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafla bir araya gelecek, istişare toplantısına katılacak. (Bursa/14.30/15.30) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırı ve Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirilecek. - Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin tarafından ortak basın toplantısı düzenlenecek. (İstanbul/09.00/12.00) 2- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak. (Brüksel) 3- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor. (Christchurch/Ankara) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Antalya Anfaş Expo Center’da bu yıl 4-7 Nisan'da "Spor Turizmi" temasıyla 3'üncüsü gerçekleştirilecek HESTOUREX 2019-Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'na ilişkin basın toplantısı The Green Park Otel'de yapılacak. (Ankara/10.15)

2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında "Spor, Kültür-Turizm, Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler" başlıklarında uygulanacak stratejileri açıklamak ve yürütülen çalışmaları paylaşmak üzere Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.30) 2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk haftaya A, B ve H gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek. - H Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.