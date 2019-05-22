GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kanada Senatosu Başkanı George Furey ile görüşecek, İzmir Ticaret Odası’nın "Üçüncü Binyılın Başında Türkiye ve Dünya" konulu toplantısına katılacak.

(TBMM/11.30/İzmir/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçiş cezalarının affı, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/12.00)

3- Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının temsilcileri sunum yapacak.