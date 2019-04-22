GÜNDEM ÖZETİ / 22 Nisan 2019

(Ankara/18.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Maliye Piyango ile Tokat Belediye Plevne, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

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