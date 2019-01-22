GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolün imza törenine katılacak.

- Örgütün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/13.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Banvit, İtalya temsilcisi Sidigas'ı Kara Ali Acar Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Balıkesir/20.00)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kazan/19.00)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya temsilcisi Yenisei'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçlarında İnegöl Belediyespor-Galatasaray, Maliye Piyango-Arhavi Belediyespor, Arkas Spor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.

(Bursa/17.00/Ankara/İzmir/18.00)

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarısı Polatlı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla başlayacak

(Ankara/13.00)

8- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.

(Antalya/14.00)

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