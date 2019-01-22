HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/17.00)

EKONOMİ

1- VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/10.00)

2- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Filipinler’in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ardından gelişmeler izleniyor.

(Cotabato/Ankara)

3- İsviçre'de 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu (WEF) başlayacak.

(Davos)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Örgütün Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/10.30)

- Örgütün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.30)

SPOR

1 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

- Kupanın son 16 turunda Boluspor ile Galatasaray arasındaki ertelenen ilk maç, Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

- Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, rövanş maçında Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

(Bolu/19.45/Manisa/18.00)

2- Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının ikinci yılında kabri başında anılacak.

(Ankara/13.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Banvit, İtalya temsilcisi Sidigas'ı Kara Ali Acar Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Balıkesir/20.00)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kazan/19.00)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya temsilcisi Yenisei'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçlarında İnegöl Belediyespor-Galatasaray, Maliye Piyango-Arhavi Belediyespor, Arkas Spor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.

(Bursa/17.00/Ankara/İzmir/18.00)

7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarısı Polatlı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla başlayacak

(Ankara/13.00)

8- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.

(Antalya/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNEREn güzel sol bek: Laura MerrinEn güzel sol bek: Laura Merrin
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçlarıOn numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları
İZBAN'da uzlaşma sağlandıİZBAN'da uzlaşma sağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
22 OCAK 2019 gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Adana'da görenleri dehşete düşüren görüntü!

Adana'da görenleri dehşete düşüren görüntü!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener buluştu, ittifakta sorunlar aşıldı

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında anlaşma tamam!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.