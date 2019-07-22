GÜNDEM ÖZETİ / 22 Temmuz 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ve İş Gücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri ile ikili görüşmeler yapacak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Endonezya Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik İdaresi arasında Halk Sağlığı Sigortası Hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın imza ve Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış törenlerine katılacak.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" sona erecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve tur atlaması halinde Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/15.00)

2- 2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin kura çekimi, Almanya'da gerçekleştirilecek.

(Münih/13.15)

3- Meksika'daki 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.

(Aguascalientes/01.30)

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