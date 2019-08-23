GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ağustos 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya gelecek.

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Gruptaki diğer maçlarda Fransa ile Bulgaristan ve Sırbistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/14.30/17.00)

2- Süper Lig'de sezonun 2. haftası Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta yapılacak maçla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftasının açılış maçında Boluspor ile Adana Demirspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bolu/20.00)

4- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak.

(Suzhou/14.00)

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

6- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Üsküp/22.00)

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