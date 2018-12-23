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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Gençlik Kolları Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Kocaeli/17.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Trabzon/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Adanaspor, Hatayspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-Boluspor, Adana Demirspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sürüyor.

(Bolu/Hatay/13.30/Eskişehir/Adana/16.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Galatasaray-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Anadolu Efes karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/Bursa/17.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/15.00/İstanbul/15.15/Hatay/16.30/İstanbul/18.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası karşı karşıya gelecek.

(Artvin/15.00/Afyonkarahisar/17.00)

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