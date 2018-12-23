GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2018

2- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Adanaspor, Hatayspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-Boluspor, Adana Demirspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sürüyor.

(Bolu/Hatay/13.30/Eskişehir/Adana/16.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Galatasaray-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Anadolu Efes karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/Bursa/17.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/15.00/İstanbul/15.15/Hatay/16.30/İstanbul/18.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası karşı karşıya gelecek.

(Artvin/15.00/Afyonkarahisar/17.00)

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