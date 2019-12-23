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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisini ziyaret edecek, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapanış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısına katılacak.

- Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia tarafından kabul edilecek Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarına ziyarette bulunacak.

(Tiflis)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un yargılanmasına başlanacak.

(Ordu/10.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 16. haftanın son maçlarında İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

(Konya/Denizli/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Giresunspor, Altınordu'yu konuk edecek.

(Giresun/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası TOFAŞ-Anadolu Efes karşılaşmasıyla sona erecek.

(Bursa/20.00)

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