GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ekim 2018

- Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 65, 68, 72 ve 76 kilolarda elemeler ve yarı finaller, serbest stil 70 ve 97 kilo ile kadınlar 55 ve 59 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları gerçekleştirilecek.

(Budapeşte/11.30/19.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılacak müsabakalarla başlayacak.

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Almanya temsilcisi son antrenmanını aynı statta yapacak.

(İstanbul/15.30/16.00/18.45/19.30)

4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges, C Grubu'nda ise Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Limoges/21.45/Trento/21.30)

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Banvit, deplasmanda Letonya'nın Ventspils takımıyla karşılaşacak.

(Ventspils/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

