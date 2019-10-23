GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Genel Kurulunda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (TBMM/14.00) 2- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/12.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı Açılış Töreni ile Teknopol İstanbul İdari Bina ve Kuluçka Merkezi Temel Atma Törenine katılacak. (Antalya/10.00/11.00/İstanbul/16.00) 2- TÜİK, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi ile 2018 yılı devlet hesapları verilerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Bağlantısızlar Hareketi Filistin" konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katılacak. (Bakü) 2- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) 3- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Ankara) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek. (İstanbul/09.00) 3- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/09.00) SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Braga, Trabzonspor-Krasnodar ve Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/17.30/Trabzon/16.30/İstanbul/17.45) 3- Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası Ankara'da sahibini bulacak. Geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Ankara/19.00) 4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas'ı konuk edecek. C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında Germani Brescia Leonessa ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile sahasında karşılaşacak. (Bursa/20.00/Brescia/21.30/İstanbul/19.30) 5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek. B Grubu'nda ise Teksüt Bandırma, Belçika ekibi Telenet Giants ile deplasmanda karşılaşacak.