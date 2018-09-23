GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2018

(Üsküp/18.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da koşulacak.

(Alcaniz/15.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.

9- TFF 3. Lig'de 4. haftanın son maçında 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Elaziz Belediyespor karşılaşacak.

(Kırşehir/15.30)

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