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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:17 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 73. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği New York'ta Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap edecek.

(New York)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım Bakü'deki temaslarının ardından Özbekistan'a hareket edecek.

(Taşkent)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret edecek.

(İstanbul/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ şantiye alanlarını ziyaret edecek.

(Hakkari/13.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Ağrı/11.30-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Zeki Müren'i anma etkinlikleri kapsamında Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi'nde mevlit okutulacak ve Antik Tiyatro'da Yıldırım Bekçi ve Nalan Altınörs konser verecek.

(Muğla/12.00/20.00)

2- Menteşe ilçesinde Boğa Güreşleri Festivali düzenlenecek.

(Muğla/11.00)

3- Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapılacak.

(Antalya/16:30)

SPOR

1- Basketbolda İspanya'da düzenlenen 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, gruplarda ikinci karşılaşmalarla sürüyor.

- Türkiye, B Grubu'nda Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/22.30)

2- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

4- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Antalya/Manisa/19.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor-Balıkesirspor Baltok, Altay-Giresunspor müsabakalarıyla sona erecek.

(Eskişehir/16.30/Afyonkarahisar/İzmir/19.30)

6- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Makedonya temsilcisi Metalurg ile karşılaşacak.

(Üsküp/18.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da koşulacak.

(Alcaniz/15.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.

9- TFF 3. Lig'de 4. haftanın son maçında 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Elaziz Belediyespor karşılaşacak.

(Kırşehir/15.30)

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