GÜNDEM ÖZETİ / 23 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katılacak. (Ankara/11.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katılacak, valilik ziyaretinden sonra basın açıklaması yapacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek. (Çorum/11.00/17.30) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOBİ Merkezini ziyaret edecek, Ağrı Tekstil Fabrikası'nın temel atma törenine katılacak. (Ağrı/11.00/12.00) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi ile Kaymaklı Yeraltı Şehri'inde incelemelerde bulunacak. (Nevşehir/12.30/15.20) 4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakası ve Ödül Töreni ile Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başkent Öğretmenevi'nde öğretmenler onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/20.00) 5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına ve Perşembe Belediyesi Hamsi Festivaline katılacak, Fatsa Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ünye OSB, Üniversite ve Kültür Merkezi Alanlarında İncelemelerde bulunacak, Şehit Taner Kart’ın Kardeşi Tuncay Kart’ın Düğününe katılacak, partililer, STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluşma programına katılacak. (Ordu/11.00/18.30) 6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı Bölge Toplantısı ile Edremit Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şöleni ve STK'ler ile akşam yemeği programına iştirak edecek. (Van/10.00/14.00/19.30) 7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2. Rize Kitap Fuarı'na katılacak. (Rize/14.00) 8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güçlü Türkiye Buluşmaları-Yerel Yönetimler Çalıştayı'na iştirak edecek. (Antalya/10.00) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekovitrin 18. Yılın Starları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.30) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Türkiye Vagon Sanayii AŞ'yi ve ASAŞ Alüminyum AŞ'yi ziyaret edecek. (Sakarya/11.00-14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarda bulunacak. (Nagoya) 2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor. (Hong Kong) 3- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek. (Bogota) 4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Ankara) 5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor. (Bağdat) 6- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısının Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı dosyadan dolayı dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler izleniyor. (Kudüs)

GÜNCEL 1- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi, Selimiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası düzenlenecek askeri törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (İstanbul/12.57) 2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Süper Lig'de 12. haftaya Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü-Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (Denizli/15.00/Ankara/17.30/Konya/20.00) 2- TFF 1. Lig'de 12. hafta Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor, Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor-Keçiörengücü müsabakalarıyla sürecek. (İstanbul/14.00/Eskişehir/16.30/Bursa/19.00) 3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom-Teksüt Bandırma karşılaşmalarıyla başlayacak. (Gaziantep/13.00/Bursa/15.15/Ankara/17.30)