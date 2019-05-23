GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mayıs 2019

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlar ile bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, "STK-Karadenizli Dernekler ile Buluşma" etkinliğine, Gaziosmanpaşa Belediyesi Lise Gençliği İftarı'na, Avcılar Trabzon Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Belgrad/21.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşı karşıya gelecek.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.15)

5- TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor, Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak.

(Kocaeli/16.00)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Ankara/16.00)

7- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Polonya'da başlayacak. Organizasyonun ilk gününde A Grubu'nda Tahiti-Senegal, Polonya-Kolombiya, B Grubu'nda ise Meksika-İtalya, Japonya-Ekvador müsabakaları yapılacak.

(Lublin/19.00/Lodz/21.30/Gdynia/19.00/Bydgoszcz/21.30)

8- Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Tayland'da başlayacak. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Suphanburi/14.15)

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