GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman merkez ile Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katılacak, esnaf ziyareti yapacak, Araban ve Yavuzeli'nde SKM'leri ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.00-17.00/Gaziantep/19.00/20.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve şehit yakınları ile buluşma programına iştirak edecek.

(Bursa/10.30/12.00/14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti SKM'yi ziyaret edecek, Bozüyük SKM'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak; milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Bilecik/11.30-18.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek,