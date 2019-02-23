HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman merkez ile Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katılacak, esnaf ziyareti yapacak, Araban ve Yavuzeli'nde SKM'leri ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.00-17.00/Gaziantep/19.00/20.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve şehit yakınları ile buluşma programına iştirak edecek.

(Bursa/10.30/12.00/14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti SKM'yi ziyaret edecek, Bozüyük SKM'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak; milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Bilecik/11.30-18.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek,

- Çiftçilere koyun süt yemi dağıtım, biyogaz üretim tesisi açılış, seçim bürosu açılış törenlerine katılacak Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet gerçekleştirecek.

(Gaziantep/09.30-16.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası'nda istişare toplantısı yapacak, Gölcük Sanayi Sitesi açılışına katılacak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

(Kocaeli/11.00-14.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkan adayı tanıtımına katılacak.

(Bartın/18.30)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demirci Belediyesini ziyaret edecek, vatandaşlarla buluşacak, bölgesel istişare toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Manisa/12.00-19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim bürosu açılışları gerçekleştirecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi açılışına katılacak, amatör spor kulübü yöneticileri ile bir araya gelecek.

(Çorum/10.30-19.10)

2- Spor Toto Süper Lig'de 23. haftaya Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Boluspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Altınordu, Gençlerbirliği-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Bolu/13.30/Adana/Ankara/16.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/Muğla/14.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Aydın/13.00/Bursa/17.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftası Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango, Ziraat Bankası-Galatasaray, Arkas Spor-Halkbank karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/İzmir/16.00)

7- Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılacak.

(İstanbul/10.30)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 3 maç oynanacak.

9- TFF 2. Lig'de 23. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 23. hafta 2 maçla başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta açıldıKADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta açıldı
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bursa'ya ziyaretEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bursa'ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 ŞUBAT 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Süleyman Soylu 'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.