GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2019

1- Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sellerin ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saatli Medrese'nin açılışına katılacak, Selimiye Camisi, Ekmekçizade Kervansarayı ve Kapıkule'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00)

SPOR

1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Yunanistan karşıya gelecek.

(Ankara/19.30/17.00)

2- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Antalya/İstanbul/21.45)

3- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası Keçiörengücü-Osmanlıspor, Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

(Ankara/16.30/Balıkesir/İzmir/21.45)

4- 2019 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak.

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

6- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Üsküp/19.45)

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