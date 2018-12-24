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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezindeki MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Hotel'de düzenlenecek "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yer alacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/13.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı sanayi ürün istatistiklerini ve 2016-2017 dönemi devlet hesaplarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakan Yusuf eş-Şahid tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Uluslararası Maarif Vakfı Okuluna ziyarette bulunacak.

(Tunus)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Cakarta)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ/PDY'nin "takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ve eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davası, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Bayburt'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu, 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılanması, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Bayburt/09.00)

- FETÖ'nün usulsüz dinleme davasına ilişkin İzzet Otyakmaz'ın yargılanmasına Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kırklareli/14.00)

- Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski hakim ve savcının yargılanması, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısı, Antalyaspor-Fenerbahçe ve Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla sona erecek.

(Antalya/Manisa/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son maçında Altınordu ile Giresunspor, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Çanakkale Belediyespor-VakıfBank ve Fenerbahçe Opet-Halkbank karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Çanakkale/14.00/İstanbul/17.00)

5- Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Yüzme Havuzu'nda başlayacak.

(İstanbul/09.00/17.00)

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24 Aralık 2018 gündem özeti

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