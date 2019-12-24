GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2019

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

(Antalya/11.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın ilk maçında Beşiktaş TRC İnşaat, BOTAŞ'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

2- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Spor Toto-Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/17.00)

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