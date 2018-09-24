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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği'ne katılacak.￼

- Başkan Erdoğan, BM'de "Mülteciler için Küresel Sözleşme" başlıklı üst düzey etkinliğe iştirak edecek, ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

(New York)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.

- Yıldırım, Başbakan Abdulla Aripov, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile de ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Taşkent)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını, temmuz ayı inşaat maliyet endeksi ile eylül ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında temaslarda bulunacak ve "Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı" oturumuna katılacak.

(New York)

2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Ankara/09.30)
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- Adana'da FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7'si tutuklu 17 eski öğretmenin yargılanmasına 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.00)
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- Kocaeli'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, biri firari 15 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Kocaeli/09.30)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- 25. Adana Film Festivali kapsamında Muhsin Ertuğrul Sergisi'nin açılışı yapılacak, Onur Ödülleri töreni gerçekleştirilecek.

(Adana/11.00/20.00)

2- İstanbul Tasarım Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı" Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

2- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

- Organizasyonun beşinci gününde Türk sporculardan erkekler 90 kiloda Mikail Özerler tatamiye çıkacak.

(Bakü/09.00/15.00)

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