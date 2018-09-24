GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği'ne katılacak.￼
- Başkan Erdoğan, BM'de "Mülteciler için Küresel Sözleşme" başlıklı üst düzey etkinliğe iştirak edecek, ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.
(New York)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.
- Yıldırım, Başbakan Abdulla Aripov, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile de ayrı ayrı bir araya gelecek.
(Taşkent)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
2- TÜİK, 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını, temmuz ayı inşaat maliyet endeksi ile eylül ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında temaslarda bulunacak ve "Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı" oturumuna katılacak.
(New York)
2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.
(Ankara/09.30)
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- Adana'da FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7'si tutuklu 17 eski öğretmenin yargılanmasına 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Adana/09.00)
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- Kocaeli'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, biri firari 15 sanığın yargılandığı dava görülecek.
(Kocaeli/09.30)
2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- 25. Adana Film Festivali kapsamında Muhsin Ertuğrul Sergisi'nin açılışı yapılacak, Onur Ödülleri töreni gerçekleştirilecek.
(Adana/11.00/20.00)
2- İstanbul Tasarım Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı" Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul/10.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00)
2- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.
- Organizasyonun beşinci gününde Türk sporculardan erkekler 90 kiloda Mikail Özerler tatamiye çıkacak.
(Bakü/09.00/15.00)
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