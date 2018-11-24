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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Kasım 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/08.30)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek Öğretmenler Günü Buluşması'na katılacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ve belediye başkanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek, Antalya il binasının açılış törenine katılacak.

(Antalya/11.00/15.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ve Gelibolu Sütlüce şantiyelerinde incelemelerde bulunacak.

(Çanakkale/10.00/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İşin başında gençler var" sloganıyla CNR EXPO'da gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor, MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Antalya/16.00/Kayseri/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Hatayspor-Altay, Eskişehirspor-Ümraniyespor, İstanbulspor-Gençlerbirliği maçlarıyla sürüyor.

(Hatay/13.30/Eskişehir/İstanbul/16.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit, Pınar Karşıyaka-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Galatasaray-Gündoğdu Adana Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor, Kırçiçeği Bodrum-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/Mersin/Muğla/14.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş-Halkbank müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/15.00/Ankara/16.00/Çanakkale/17.00/İstanbul/18.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftasına Galatasaray-Tokat Belediye Plevne maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

8- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.

(Lizbon/21.30)

9- Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası erkekler 3. tur rövanş maçlarında Türk Telekom, Ukrayna temsilcisi Fortune'u konuk edecek, Fenerbahçe ise İspanya ekibi Cajasur Priego ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/Cordoba/20.00)

10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 9. haftası 4 maçla başlayacak.

11- TFF 2. Lig'de 14. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 14. hafta 8 müsabakayla başlayacak.

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