GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıtım törenine katılacak, Büyükada'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Kartal ve Çekmeköy'de halkla buluşacak.

(İstanbul/10.30/13.00/15.30/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtımına, inşaat ve yapı sektörü temsilcileri ve belediye başkan adayları ile toplantıya iştirak edecek, halkla buluşma programına ve Seyhan'daki halkla buluşma etkinliğine katılacak.

(Adana/10.45/11.00/12.30/14.00/15.00/16.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale, Burdur ve Niğde'de halka hitap edecek.

(Çanakkale/11.30/Burdur/17.30/Niğde/20.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koordinasyon toplantısına katılacak, 6. Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek ve Gençlik Buluşması gerçekleştirecek.