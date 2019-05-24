GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemesinde bulunacak, STK temsilcileri ve merkez mahalle muhtarlarıyla buluşacak, "EmlakBank İftarı"na katılacak. (Artvin/13.30-15.30/İstanbul/20.30) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Yavuz Özkan’ın Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninde yer alacak. (İstanbul/17.00) 3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği İftarı ile Gençlik Kuruluşları Birliği Sahur Programı'na katılacak. (İstanbul/20.00/23.00) 4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlenecek "Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi Ankara Etkinliği"ne iştirak edecek. (Ankara/13.00) 5- CHP Ekonomi Masası yöneticileri, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapacak. (İstanbul/11.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret edecek, ocak çalışanlarıyla iftar yapacak.

(Manisa/20.00) 2- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'na katılacak, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek. (Nursultan) 2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci izleniyor. (Ankara) 3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) GÜNCEL 1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı, son yolculuğuna uğurlanacak. (Bayburt) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak, Sırp mevkidaşı Vanja Udoviçiç ile bir araya gelecek, ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac'la görüşecek Kasapoğlu, 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenecek iftar programına iştirak edecek, Türkiye'de eğitim görmüş mezunlar ve Türkçe öğrenen öğrencilerle buluşacak. (Belgrad/Yeni Pazar) 2- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.