GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2019

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenecek "Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı"na katılacak.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için gerçekleştirilecek imza törenine katılacak.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "49. Dünya Ekonomi Forumu" kapsamında temaslarda bulunacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programına katılacak.

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Marmara Üniversitesinin kuruluşunun 136. yıl dönümü dolayısıyla üniversitenin Sultanahmet'teki Rektörlük binasında düzenlenecek tören ile Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda KYK Uluslararası İlişkiler Kampı kapanış törenine katılacak.

- Darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Madrid/23.00)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fransa temsilcisi Carolo Basket'i Antakya Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe ise Macaristan ekibi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Hatay/18.00/Sopron/20.00)

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında iki Türk takımı Beşiktaş ile Çukurova Basketbol, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Macaristan temsilcisi DVTK'yi Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/19.30)

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