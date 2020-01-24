GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak. (Ankara/12.00) 2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunacak, Akhisar ilçesinde açıklama yapacak. (Manisa/15.00) 2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 12. Dönem Toplantısı kapsamında Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ile bir araya gelecek. - Bakanlar, Türkiye-Arnavutluk arasında KEK 12. Dönem protokolü imza törenine katılacak. (Ankara/11.30) 3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezinde gerekleştirilecek "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu programa katılacak. (İstanbul/18.00) 4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek "Ekonomide Türkiye'nin Yönü ve Kaliteli Büyüme" konulu panele katılacak.

(İstanbul/15.00) 5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/14.30) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak. (Davos) 2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Pekin/Ankara) 3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) 4- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara) GÜNCEL 1- Yüksek Seçim Kurulu, yeni seçilen üyeleriyle toplanacak, görev süresi dolan Sadi Güven’in yerine başkan seçimi yapılacak. (Ankara/14.30) 2- Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis ile şehit düşen Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anılacak. Ali Gaffar Okkan ve şehit polisler için Diyarbakır'da anma töreni düzenlenecek. (Sakarya/10.30/Diyarbakır/10.30) 3- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bombalı suikast sonucu öldürülmesinin 27. yılında evinin bulunduğu sokakta anılacak. (Ankara/12.00) 4- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) 5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1 - Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.