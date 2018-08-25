GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan'ın cenaze törenine katılacak.

(Ankara/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya MKE Ankaragücü-Trabzonspor, Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Kayseri/İzmir/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. haftaya İstanbulspor-Altay, Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Denizlispor-Hatayspor, Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Giresun/19.15/Denizli/Gaziantep/21.45)

3- 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Antalya/19.00)

5- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor.

