GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan'ın cenaze törenine katılacak.
(Ankara/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 3. haftaya MKE Ankaragücü-Trabzonspor, Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/19.15/Kayseri/İzmir/21.45)
2- Spor Toto 1. Lig'de 3. haftaya İstanbulspor-Altay, Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Denizlispor-Hatayspor, Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Giresun/19.15/Denizli/Gaziantep/21.45)
3- 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile karşılaşacak.
(İstanbul/19.00)
4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.
(Antalya/19.00)
5- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor.
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