GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenecek "Ortadoğu’da Akademik Mirası Koruma Projesi Tanıtım Programı'na" katılacak. (Ankara/11.00) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Tıp Günleri programına katılacak. (Antalya/09.30) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dijital Şehircilik Zirvesi 2018"e iştirak edecek, Konya'da "Beyşehir Toplu Açılış Töreni"ne katılacak, Eşrefoğlu Camisi'ni, Seydişehir Belediyesini ve Seyit Harun Veli Türbesi'ni ziyaret edecek, Seydişehir Termal Tesisi'nde inceleme yapacak. (İstanbul/09.00 / Konya/15.00-18.00) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından kullandırılan desteklerin 3. çağrı sonuçlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı'na, Türkiye-Almanya JETCO Protokolü'nün İmza Töreni'ne katılacak ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00-17.30) 3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Azerbaycan'da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak ve şehitlikleri ziyaret edecek. (Bakü) 4- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak. (Ankara/13.30) 5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayı toplantısı kapsamında faiz kararını açıklayacak. (Ankara/14.00) 6- TÜİK, ekim ayı sektörel güven endeksleri ile ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) 7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri, İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.30) 2- Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ankara temasları kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak ve Türkiye-Almanya 1. Dönem JETCO Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30-20.00) 3- AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Genel Direktörü Christian Danielsson çeşitli temaslarda bulunacak. (Ankara) GÜNCEL 1- Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından "Kayıp Aydınlanmanın İzinde: Uluslararası İmam Maturidi'nin Türk-İslam Medeniyeti'ne Katkılarının Araştırılması Çalıştayı" düzenlenecek. (Ankara/19.00) 2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. 3- FETÖ davaları - Darbe girişimine ilişkin, Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul / 10.00) - Darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

(Kocaeli/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- Tiyatro Külliyen tarafından hazırlanan "Son Çıkış" oyununun prömiyeri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/20.00) SPOR 1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor. - Şampiyonanın altıncı gününde grekoromen stil 55, 63, 72 ve 82 kilolarda elemeler ve yarı finaller, kadınlar 50, 53, 57 ve 62 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak. (Budapeşte/11.30/19.00) 2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 3. hafta müsabakaları gerçekleştirilecek.

\ - D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Belçika'nın Anderlecht, I Grubu'nda Beşiktaş, Vodafone Park'ta aynı ülkeden Genk, J Grubu'nda ise Akhisarspor, İspanya'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek. (Brüksel/19.55/İstanbul/Sevilla/22.00) 3- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak. (Manastır/21.15) 4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında iki Türk takımı Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.