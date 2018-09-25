GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında BM Genel Kuruluna hitap edecek, ardından Yunanistan, Mozambik, Slovenya ve Venezuela liderleri ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarının yanı sıra İmam Buhari, İmam Maturudi ve Emir Timur türbeleri ile Registan Meydanı'nı ziyaret edecek ve Semerkant Valisi Erkincan Turdimov'un onuruna vereceği resepsiyona katılacak. (Semerkant) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" ve "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma" alanlarında iş birliği protokolü imza törenine katılacaklar.

(Ankara/15.30) 2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PTT ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında yapılacak Tarım Kart imza törenine katılacak. Bakan Turhan, Singapur Milli Günü'ne iştirak edecek. (Ankara/13.00/19.00) 2- TÜİK, 2017 yılı girişim özeliklerine göre dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini ihraç edecek. (Ankara) DÜNYA DİPLOMASİ 1- BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında liderler Genel Kurula hitap edecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ikili temas ve görüşmeler gerçekleştirecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor. (İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) GÜNCEL 1- Emine Erdoğan, SETA Vakfı'nın düzenlediği "Bugünün İnsani Meydan Okumalarında Türkiye'nin Rolü" başlıklı panele katılacak. Ayrıca BM Genel Kurulu'nda Türkiye tarafından düzenlenecek "Afrika'da Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" konulu etkinlikte konuşacak. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30)

\ - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) 3- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.